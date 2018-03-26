В Москве выросли продажи апартаментов

Доля апартаментов в общей структуре сделок значительно сократилась за последние три года.

За январь и февраль 2018 года в Москве продали 38 тысяч квадратных метров апартаментов – это в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

В общей структуре сделок доля апартаментов составляет 10%, и за последние три года она существенно сократилась – так, в начале 2015 года на апартаменты приходился 21% проданных площадей.

В настоящее время в Москве представлено 110 проектов с апартаментами, год назад их было 106. В 2018 году в продажу вышло еще четыре новых проекта и два корпуса в составе уже реализующихся апартаментов.