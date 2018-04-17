В Москве зафиксирован рост цен на апартаменты всех классов

Объем предложения апартаментов в Москве с начала года сократился на 2,4%. В результате, стоимость жилья такого типа выросла.

Объем предложения апартаментов в столице в первом квартале сократился на 2,4%. Сейчас продажи идут в 122 проектах общей площадью в 770,9 тыс. кв м. Всего на рынке экспонируется порядка 10 800 лотов, подсчитали эксперты компании "Метриум".

Непосредственно в первом квартале на рынке начались продажи в девяти новых проектах, а также поступили новые корпуса в пяти уже открытых проектах. В результате, общая площадь лотов в реализации выросла на 1,5%

Большая часть выставленных на продажу апартаментов относится к бизнес-классу – 51,8% предложения. Доля лотов массового сегмента на конец первого квартала составила 24,7%. Оставшаяся часть рынка распределена между апартаментами элитного и премиум-класса: 16,0% и 7,5% соответственно.

Несмотря на некоторое увеличение площади и выход на рынок новых проектов, цены на апартаменты растут. Самый большой рост средней стоимости зафиксирован по апартаментам премиум-класса, где стоимость "квадрата" подорожала на 7,6% до 486 860 рублей. Средняя цена на апартаменты элитного класса выросла лишь на 0,3% до 669 390 рублей. В бизнес- и массовом сегментах ценовые показатели выросли до 246 640 руб. (+3,6%) и 151 620 руб. (+4,3%) соответственно.

Эксперты риелторской компании объясняют рост цен общим изменением структуры предложения а также повышением ценников отдельными девелоперами на свои проекты.