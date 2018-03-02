В Нагорном районе Москвы построят новый квартал

Один из участков будет передан городу для строительства жилья по программе реновации.
Строительство нового квартала площадью 146 тысяч квадратных метров планируется в столичном районе Нагорный, говорится в сообщении Москомстройинвеста. Площадь жилого комплекса составит 127 тысяч квадратных метров.
Проект планировки предусматривает частичную реорганизацию производственной зоны номер 33 "Верхние Котлы". На землях построят как жилые дома, так и объекты социально-бытового обслуживания.
Один из земельных участков инвестор безвозмездно передаст городу для строительства жилья по программе реновации.
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