В новостройках Новой Москвы продается 8 тысяч квартир

В двух административных округах Новой Москвы продается порядка 8 тысяч квартир, заявила глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Почти половину предложения (46,3%) составляют однокомнатные квартиры, отметил чиновник. 37,3% приходится на двухкомнатные квартиры, доля трехкомнатных составляет 15,8%, четырехкомнатных – 0,6%. Квартиры реализуются в 127 жилых корпусах.

Средняя цена квадратного метра в самых доступных новостройках составляет 85,3 тысячи рублей, за год стоимость квадрата снизилась на 7,4%. Комфорт-класс подорожал за год на 4,4% - до 101 тысячи рублей. Жилье бизнес-класса стало дешевле на 3,6%, квадрат в среднем стоит 127 тысяч рублей.

Жидкин также сообщил, что до конца года на территории Новой Москвы планируется построить девять поликлиник, две больницы и две подстанции скорой помощи, при этом четыре объекта возведут за счет инвесторов.

Застройка территорий осуществляется комплексно, напомнил глава департамента: параллельно со строительством жилья возводят объекты социальной инфраструктуры.

Также до конца 2020 года в Новой Москве хотят запустить девять новых автобусных маршрутов и построить 56 остановок общественного транспорта.