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В Новой Москве дома реновации будут проектировать по смарт-стандарту

4 мая 2018 г. 403
Фото: © shutterstock.com

Дома, строящиеся в Новой Москве в рамках программы реновации, будут проектировать с учетом смарт-стандарта, говорится на портале столичного стройкомплекса.

Технология регламентирует монтаж  распределительных сетей для телевидения, телефонии и Интернета до каждой квартиры. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных счетчиков в городские информационные системы.

Первый опыт технологий информационного модулирования зданий (BIM-технологий) Новая Москву получила три года назад, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В частности, по его словам, с помощью BIM была спроектирована поликлиника в жилом комплексе "Новые Ватутинки". "Здание получилось красивым и функциональным", - отметил Ждикин.

В программу реновации в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вошел 251 дом, где насчитывается 8,25 тысячи квартир.

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