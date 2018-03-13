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В Новой Москве продается более 7 тысяч квартир

13 марта 2018 г. 333
Фото: © shutterstock.com

В текущем году в Новой Москве собираются ввести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Более 7 тысяч квартир продавалось в новостройках Новой Москвы в феврале, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий. Покупатели могли выбирать из почти 40 различных жилых комплексов.

Как отметил глава департамента Владимир Жидкин, иногда количество квартир на продажу достигает 10 тысяч.

Порядка 78% покупателей новостроек в ТиНАО выбирают однокомнатные или двухкомнатные квартиры, еще 12% покупателей отдают предпочтение трехкомнатным. Три четверти новоселов покупают жилье комфорт-класса и выше.

Ранее Жидкин говорил, что через пару лет показатель ежегодного ввода жилья на присоединенных территориях может вырасти вдвое.

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