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В Новой Москве сохранят 9 исторических домов, попавших в реновацию

6 июля 2018 г. 373
Фото: © Global Look Press

Девять домов, попавших в программу реновации в Новой Москве, сохранят, поскольку они имеют историческую и культурную ценность, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она напомнила, что перечень исторических домов, попавших в программу, утвердил в начале года мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в Москве подлежат сохранению 218 домов, при разработке градостроительной документации определится судьба еще 22 сообщила агентству "Москва" Княжевская.

Речь идет нетиповых двухэтажных домах, построенных в 1955 году, в поселении Десеновское. В дачном поселке Кокошкино не будут сносить два трехэтажных дома с отделкой из кирпича.  Все эти здания строились по индивидуальным проектам, уточнила Княжевская.

Жильцы домов переедут в новые квартиры, здания будут отремонтированы и перепрофилированы под иное назначение – например, под образовательные или социально-культурные учреждения. Окончательное решение об их использовании примут горожане и местные депутаты.

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