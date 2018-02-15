ГлавнаяЖильеВ первой новостройке реновации откроют "реальный" шоу-рум

В первой новостройке реновации откроют "реальный" шоу-рум

15 февраля 2018 г. 891
Фото: © Global Look Press

Первые новоселья в новом доме начнутся через две-три недели.

В доме на 5-й Парковой улице в Москве, куда переедут первые переселенцы по программе реновации, откроется "реальный" шоу-рум, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.

"Одно дело посмотреть шоу-рум на ВДНХ, другое дело — своими руками потрогать, пощупать реальное жилье, настоящую квартиру, в которую можно въехать", - приводит его слова "Интерфакс".

Квартиры в первом реновационном доме могут посмотреть не только жители района, где расположена новостройка, но и все участники программы. Открытие шоу-рума, по словам Зверева, вопрос ближайшего времени.

Шоу-рум реновации на ВДНХ завершил свою работу 7 февраля. С начала сентября 2017 года в нем побывали почти 50 тысяч человек.

Зверев также сообщил, что первые переселения в новый дом начнутся в течение ближайших двух-трех недель. На переезд согласились более двух третей жителей, которым предлагались квартиры.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
15 февраля 2018 г. 725
Дорогих новостроек в Москве стало больше, чем бюджетных 725
15 февраля 2018 г. 729
Проблемы дольщиков СУ-155 решат до конца года 729
15 февраля 2018 г. 891
В первой новостройке реновации откроют "реальный" шоу-рум 891
15 февраля 2018 г. 996
АИЖК: ставки по ипотеке будут снижаться еще 3 года 996
15 февраля 2018 г. 1855
Каждая десятая квартира, сдающаяся в Москве, малопригодна для жизни 1855
15 февраля 2018 г. 966
Минстрой сформирует кадровый резерв молодых архитекторов 966
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.