В первой новостройке реновации откроют "реальный" шоу-рум

В доме на 5-й Парковой улице в Москве, куда переедут первые переселенцы по программе реновации, откроется "реальный" шоу-рум, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.

"Одно дело посмотреть шоу-рум на ВДНХ, другое дело — своими руками потрогать, пощупать реальное жилье, настоящую квартиру, в которую можно въехать", - приводит его слова "Интерфакс".

Квартиры в первом реновационном доме могут посмотреть не только жители района, где расположена новостройка, но и все участники программы. Открытие шоу-рума, по словам Зверева, вопрос ближайшего времени.

Шоу-рум реновации на ВДНХ завершил свою работу 7 февраля. С начала сентября 2017 года в нем побывали почти 50 тысяч человек.

Зверев также сообщил, что первые переселения в новый дом начнутся в течение ближайших двух-трех недель. На переезд согласились более двух третей жителей, которым предлагались квартиры.