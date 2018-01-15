В Петербурге цены на жилье растут быстрее, чем в Москве

Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге роста цен на жилье, говорится в отчете компании Knight Frank.

Два крупнейших российских города расположились на 135-м и 82-м местах мирового рейтинга.

С третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017-го индекс прироста цен на жилье в Москве упал на 2,2%, в Петербурге же вырос на 3,9%.

Возглавляет рейтинг Рейкьявик – цены на жилье в столице Исландии за год выросли на 21,3%. Второе место у турецкого Измира, там жилье подорожало на 19,8%. На третьем месте канадский Гамильтон – рост цен там составил 19,5% в год.

Самый высокий номинальный рост цен за последние пять лет – 129% – продемонстрировал Стамбул.