В Подмосковье до конца года заменят 2 тысячи лифтов

Почти 2 тысячи лифтов заменят в Подмосковье до конца 2018 года в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил председатель регионального правительства Дмитрий Пестов.
С 2014 года заменены на новые 7,7 тысячи лифтов. Московская область перешла на госприемку новых лифтов по федеральному регламенту: теперь в процедуре принимают участие представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования и качество проведенных работ.
В программу капремонта в Подмосковье включено 44,7 тысячи домов. С момента старта программы в 2014 году отремонтировано 9,1 тысячи домов, в текущем году собираются отремонтировать еще 2,6 тысячи.
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