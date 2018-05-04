В Подмосковье до конца года заменят 2 тысячи лифтов

Почти 2 тысячи лифтов заменят в Подмосковье до конца 2018 года в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил председатель регионального правительства Дмитрий Пестов.

С 2014 года заменены на новые 7,7 тысячи лифтов. Московская область перешла на госприемку новых лифтов по федеральному регламенту: теперь в процедуре принимают участие представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования и качество проведенных работ.

В программу капремонта в Подмосковье включено 44,7 тысячи домов. С момента старта программы в 2014 году отремонтировано 9,1 тысячи домов, в текущем году собираются отремонтировать еще 2,6 тысячи.