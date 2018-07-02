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В Подмосковье продают дом, готовый к концу света

2 июля 2018 г. 508
Фото: © shutterstock.com

В одном из элитных коттеджных поселков Подмосковья продается дом с бункером на случай апокалипсиса.

Поселок расположен на Новорижском шоссе, и дом, и бункер оснащены по последнему слову техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство недвижимости, занимающееся продажей дома.  Стартовая цена объекта – 1,4 миллиона долларов.

Бункер расположен под домом и может защитить обитателей в случае глобальной катастрофы. Он оборудован по всем правилам военно-инженерного искусства, его созданием занимались специалисты высшей категории, которые участвовали в разработках важнейших правительственных объектов.

Бункер надежно скрыт – его нельзя увидеть даже со спутников. Внутри имеется кухня и санузлы, автономный электрогенератор, система фильтрации воздуха, запас еды, оружейная и секретная комнаты. В мирное же время бункер используют как домашний кинотеатр.

Дом с пятью спальнями и пятью гардеробными расположен на участке площадью 22 сотки. 150-метровая гостиная поделена на четыре зоны и оснащена панорамными окнами.

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