В Подмосковье продают дом, готовый к концу света

В одном из элитных коттеджных поселков Подмосковья продается дом с бункером на случай апокалипсиса.

Поселок расположен на Новорижском шоссе, и дом, и бункер оснащены по последнему слову техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство недвижимости, занимающееся продажей дома. Стартовая цена объекта – 1,4 миллиона долларов.

Бункер расположен под домом и может защитить обитателей в случае глобальной катастрофы. Он оборудован по всем правилам военно-инженерного искусства, его созданием занимались специалисты высшей категории, которые участвовали в разработках важнейших правительственных объектов.

Бункер надежно скрыт – его нельзя увидеть даже со спутников. Внутри имеется кухня и санузлы, автономный электрогенератор, система фильтрации воздуха, запас еды, оружейная и секретная комнаты. В мирное же время бункер используют как домашний кинотеатр.

Дом с пятью спальнями и пятью гардеробными расположен на участке площадью 22 сотки. 150-метровая гостиная поделена на четыре зоны и оснащена панорамными окнами.