В Подмосковье сократилось количество ДДУ

По сравнению с мартом этого года число ДДУ сократилось на 6,1% и составило 6916. В апреле прошлого года их было 7817.

Интересная тенденция наблюдается в последнее время на рынке подмосковном рынке недвижимости. Дело в том, что по сообщению Управления Росреестра по Московской области, сократилось количество ДДУ.

Всего зарегистрировано 139196 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. В предыдущем месяце этот показатель составлял 140 261. В апреле 2018 года зарегистрировано почти на 16,5% меньше прав, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 166651 право, ограничение права, обременение объектов недвижимости.

Вместе с тем количество зарегистрированных прав на жилые помещения в апреле превысило показатели предыдущего месяца и составило 48700. А это, в свою очередь, 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

А вот количество зарегистрированных договоров участия (ДДУ) в долевом строительстве в апреле 2018 года по сравнению с мартом этого года сократилось на 6,1% и составило 6916. В апреле прошлого года их было 7817.