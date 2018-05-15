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В Подмосковье сократилось количество ДДУ

15 мая 2018 г. 294

По сравнению с мартом этого года число ДДУ сократилось на 6,1% и составило 6916. В апреле прошлого года их было 7817.

Интересная тенденция наблюдается в последнее время на рынке подмосковном рынке недвижимости. Дело в том, что по сообщению Управления Росреестра по Московской области, сократилось количество ДДУ.

Всего зарегистрировано 139196 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. В предыдущем месяце этот показатель составлял 140 261. В апреле 2018 года зарегистрировано почти на 16,5% меньше прав, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 166651 право, ограничение права, обременение объектов недвижимости.

Вместе с тем количество зарегистрированных прав на жилые помещения в апреле превысило показатели предыдущего месяца и составило 48700. А это, в свою очередь, 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

А вот количество зарегистрированных договоров участия (ДДУ) в долевом строительстве в апреле 2018 года по сравнению с мартом этого года сократилось на 6,1% и составило 6916. В апреле прошлого года их было 7817.

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