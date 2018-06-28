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В полной готовности: покупатели новостроек оценили отделку под ключ

28 июня 2018 г. 394
Фото: © shutterstock.com

Отделка от застройщика становится все более популярной у покупателей – отделанные квартиры интересуют 81,7% тех, кто приобретает первичную недвижимость, подсчитали аналитики агентства "Бон Тон".

Большинство покупателей отдают предпочтение полной отделке, включенной в ДДУ. Причины разные: 62,7% от тех, кто предпочел предложение под ключ, сделали это, чтобы быстрее заселиться в новую квартиру; 37,3% оценили возможность включить отделку в тело кредита и оплачивать ее по ипотечным ставкам, а не оформлять потребительский кредит.

32,5% покупателей выбирают предчистовую отделку, при которой черновые работы остаются на застройщике, а покупатель приступает уже к внешнему оформлению квартиры.

18,3% покупателей выбрали черновую отделку – такое жилье стоит дешевле.

Между тем, в настоящее время с полной отделкой продается меньше половины всех квартир. Среди объектов комфорт-класса,  вышедших на рынок с начала этого года, 46% жилья продается с полной отделкой, 8% - с предчистовой.

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