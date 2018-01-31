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В рамках реновации могут застроить еще 150 площадок

31 января 2018 г. 317

Власти планируют реализовать программу реновации в течение 15 лет и завершить ее в 2032 году.

Стало известно, что Москва рассматривает еще 150 стартовых площадок для реализации программы реновации жилого фонда Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Более 1,5 млн граждан будет затронуто в программе реновации жилого фонда в Москве. Определено 236 стартовых площадки, дополнительно смотрим 150 стартовых площадок. Уже 30 домов городскими силами подготовлено", — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Квартиры в новых домах соответствуют федеральным стандартам. В ближайшее время начнется переселение граждан в первые подготовленные дома.

Необходимо напомнить, что программа реновации жилого фонда Москвы была принята 1 августа 2017 года. Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Власти планируют реализовать программу реновации в течение 15 лет и завершить ее в 2032 году.

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