В России более 800 проблемных объектов

Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генерального прокурора Юрия Чайки.

По данным генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, более 800 проблемных объектов долевого строительства зафиксировано по всей стране по состоянию на январь 2018 года.

"По данным министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, на 01.01.2018 имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах Российской Федерации, в реестры пострадавших включено 30,8 тысяч граждан", — говорится в докладе генпрокурора, который поступил в Совет Федерации.

800 объектов на всю Россию – это, прямо скажем, не очень много. Это лишний раз доказывает, что борьба с недобросовестными застройщиками ведется успешно, а проблемы обманутых вкладчиков решаются.