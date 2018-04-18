В России могут ограничить регистрацию в квартирах третьих лиц

Депутаты предлагают запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади.

В скором времени в нашей стране могут не только запретить продажу микродолей в квартирах и домах, но и ограничить право собственников на регистрацию в квартире третьих лиц.

Как пишут "Известия", поправки в Жилищный кодекс РФ и закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." внесли депутаты Павел Крашенинников, Александр Сидякин (оба — "Единая Россия") и Галина Хованская ("Справедливая Россия"). По мнению народных избранников, данный закон нужен для серьезной борьбы с так называемыми резиновыми квартирами, в которых регистрируются десятки, а порой и сотни человек.

В связи с этим депутаты предлагают запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади.

Правда, данное требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственника. А вот других лиц можно будет вселить в квартиру только в том случае, если суд признает их членами семьи.