В три раза дороже: почему люди готовы переплачивать за квартиру на Тверской

Самое бюджетное предложение на самой известной столичной улице – Тверской – составляет 13,5 миллиона рублей. За такую цену можно купить студию площадью 24 квадратных метра, говорится в сообщении компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

Аналитики отмечают, что квартира с аналогичными характеристиками, но в спальном районе обойдется в 3-3,5 раза дешевле.

На стоимость жилья на Тверской влияют историческая атмосфера, респектабельность и особое месторасположение - буквально в нескольких минутах от Кремля. При этом самый доступный вариант не предполагает вида на улицу - стоимость предложений с хорошими видовыми характеристиками начинается с 20 миллионов рублей. Жильцы таких квартир смогут увидеть Парад Победы, не выходя из дома.

Самое дорогое жилье на Тверской продается за 620 миллионов рублей – это трехуровневая квартира с видами на две стороны.

Поселиться чуть дальше, на 1-й Тверской-Ямской, можно за 14,8 миллиона рублей. Стоимость видовых предложений на этой улице начинается с 15,5 миллиона.