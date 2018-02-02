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В Туле достроили все дома "СУ-155"

2 февраля 2018 г. 707
Фото: © shutterstock.com

Восемь домов компании "СУ-155" в Туле ввели в эксплуатацию, еще один дом готовится к сдаче.

В Туле ввели в эксплуатацию восьмой дом из девяти недостроенных компанией "СУ-155". Еще один дом получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк "Российский капитал", который несет ответственность за достройку.

Введенный в эксплуатацию дом располагается по адресу: Пролетарский район, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 8. Квартиры ожидают 134 дольщика.  В 10-м корпусе по тому же адресу завершена итоговая проверка.

Девять домов Тульской области "СУ-155" бросила строить в разной степени готовности. Пострадали более тысячи участников долевого строительства.

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