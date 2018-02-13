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В январе в Москве на 40% сократился ввод жилья

13 февраля 2018 г. 704
Global Look Press, Serguei Fomine

В первый месяц года в столице было введено 32 тыс. кв м жилой недвижимости против 55 тыс. кв м годом ранее.

В Москве в январе введено 32 тыс. кв м. новой жилой недвижимости. Это примерно на 41% ниже уровня прошлого года, когда объем ввода составил 55 тыс. кв м. При этом, общий уровень ввода недвижимости почти не изменился.

"Всего в течение первого месяца года в столице введено недвижимости общей площадью 91 тыс. кв м Это сопоставимо с аналогичными показателями января предыдущего года", - уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

В числе введенной нежилой недвижимости – объекты лечебно-оздоровительного, культового, административно-делового, жилищно-коммунального назначения и гостиница. Для сравнения, за аналогичный период 2017 г. в Москве было введено почти
90 тыс. кв м.

По словам Сергея Левкина, новые объекты жилой недвижимости были введены за счет средств инвесторов.

Отметим, в январе в бизнес-классе открылись продажи сразу трех новых ЖК. Комфорт-класс пока отстает. За первый месяц года этот сектор не пополнился ни одним новым объектом, но в четырех проектах начались продажи в новых корпусах.

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