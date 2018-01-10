Вдовец известной актрисы через суд добился уменьшения своей квартиры

Вилик Хштоян - вдовец Надежды Румянцевой сыгравшей главные роли в фильмах "Девчата" и "Королева бензоколонки", - через суд добился официального признания факта уменьшения площади своей московской квартиры. Он смог доказать что является владельцем трехкомнатного, а не четырехкомнатного жилья, как значилось в документах.

Вдовец актрисы получил квартиру в наследство еще в 2008 году, и по бумагам она включала в себя еще одну дополнительную комнату. Такой казус возник из-за того, что еще в советские времена. Надежда Румянцева согласилась уступить одну из комнат в пользу соседней квартиры, и это решение одобрил районный Совет депутатов трудящихся. Однако эти изменения не были внесены в технический паспорт квартиры и недавно, когда Хштояну потребовалось получить новое свидетельства о регистрации права на жилье, этот казус открылся.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве посчитало эту перепланировку незаконной, из-за чего вдовцу актрисы и пришлось обратиться в суд, сообщает МК.

Истец официально добился законного признания перепланировки.