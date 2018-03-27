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Владельцы таунхаусов получат те же права, что и жители многоэтажек

27 марта 2018 г. 206
Фото: © shutterstock.com

Владельцы таунхаусов и жяль в малоэтажных комплексах получат возможность управлять поселками по тем же нормам, что и владельцы квартир в многоэтажных домах. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой России, говорится на сайте ведомства.

Так, владельцы таунхаусов смогут проводить общие собрания, выбирать управляющую организацию и заключать с ней договор. Однако у них появятся и обязанности по содержанию домового имущества.

К общей собственности отнесут дороги, проезды, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки, элементы благоустройства и озеленения.

В настоящее время законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, а также таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.

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