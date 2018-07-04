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Владимир Путин утвердил поправки в 214-ФЗ

4 июля 2018 г. 604
Фото: © shutterstock

Теперь закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Необходимо напомнить, что закон об усилении контроля в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов был принят Госдумой 21 июня. А уже 27 июня закон был одобрен Советом Федерации.

Внесенные поправки подразумевают целый ряд мер, которые призваны защитить права дольщиков. Например, документ предполагает запрет на привлечение средств граждан в долевое строительство через жилищные сертификаты, а также через создание жилищно-строительных кооперативов.

Также закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

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