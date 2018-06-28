ГлавнаяЖильеВласти готовы утвердить дорожную карту по решению проблем Urban Group

Власти готовы утвердить дорожную карту по решению проблем Urban Group

28 июня 2018 г. 428
Фото: © shutterstock.com

Аудит проблемного подмосковного застройщика Urban Group завершен, документы рассматривают в Минстрое, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

На основании проведенного аудита ведомство подготовит дорожную карту по решению проблем девелопера.  "Думаю, что дорожную карту в начале следующей недели мы подпишем", - отметил Мутко.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что аудит завершат 17 июня.

Проблему у застройщика начались весной, тогда же Сбербанк перестал выдавать ипотеку на приобретение квартир в ряде объектов Urban Group, поскольку компания не выдерживала сроков строительства. Объекты будут достроены силами Фонда защиты прав дольщиков и подмосковных властей.

Права дольщиков защитят банкротством застройщика – механизм позволяет привлечь к достройке домов нового девелопера.  Если Urban Group признают банкротом, финансирование строительства возобновят в течение 2-3 месяцев.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные компании:
Связанные персоны
2
Якушев Владимир Владимирович
Мутко Виталий Леонтьевич
Связанные компании
1
Urban Group
Вам также может быть интересно
28 июня 2018 г. 765
В Москве появится "лежачий" небоскреб 765
28 июня 2018 г. 270
Кирилл Игнахин, Level Group: массовый сегмент наиболее устойчив к ката... 270
28 июня 2018 г. 428
Власти готовы утвердить дорожную карту по решению проблем Urban Group 428
28 июня 2018 г. 1060
От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве 1060
28 июня 2018 г. 679
Новый дом для морских котиков и нерп в Москве начнут строить до конца... 679
28 июня 2018 г. 5140
Популярная актриса разозлилась на риелтора из-за дома в Испании 5140
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.