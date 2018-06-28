Власти готовы утвердить дорожную карту по решению проблем Urban Group

На основании проведенного аудита ведомство подготовит дорожную карту по решению проблем девелопера. "Думаю, что дорожную карту в начале следующей недели мы подпишем", - отметил Мутко.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что аудит завершат 17 июня.

Проблему у застройщика начались весной, тогда же Сбербанк перестал выдавать ипотеку на приобретение квартир в ряде объектов Urban Group, поскольку компания не выдерживала сроков строительства. Объекты будут достроены силами Фонда защиты прав дольщиков и подмосковных властей.

Права дольщиков защитят банкротством застройщика – механизм позволяет привлечь к достройке домов нового девелопера. Если Urban Group признают банкротом, финансирование строительства возобновят в течение 2-3 месяцев.