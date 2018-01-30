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Власти объяснили, почему Новая Москва популярна у молодежи

30 января 2018 г. 916
Фото: © Global Look Press

На присоединенных территориях также активно развивается инфраструктура.

Половину жилья в Новой Москве покупают граждане, моложе 35 лет, говорится в сообщении департамента развития новых территорий. При этом в три раза – с 2% до 6% - выросла доля покупателей в возрасте 18-25 лет.

По мнению главы департамента Владимира Жидкина, популярность Новой Москвы у молодежи объясняется активно развивающейся дорожно-транспортной и социальной инфраструктурой, более низкой по сравнению со старой Москвой ценой жилья и приемлемыми условиями ипотечного кредитования.

В ряде новостроек ТиНАО доля ипотечных сделок в прошлом году достигла 53-55%.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в эксплуатацию ввели 1,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. В этом году на присоединенных территория планируют ввести еще 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

По данным на конец прошлого года, в продаже находилось около 11 тысяч квартир в новостройках.

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