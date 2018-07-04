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Власти: около восьми тысяч дольщиков в Москве могут быть обманутыми

4 июля 2018 г. 373
фото: Mia Stendal/shutterstock.com

Это те люди, которые по разным причинам не включены в реестр пострадавших участников долевого строительства. Официальный статус "обманутый дольщик" в Москве имеет порядка пяти тысяч человек.

Порядка 8 тысяч человек в Москве относятся к потенциальным обманутым дольщикам, по разным причинам они  в настоящее время не включены в реестр, сообщил в ходе пресс-конференции глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев

По его словам, сейчас в Москве имеется 31 проблемный объект, по 25 планируется завершение строительства и передача пострадавшим гражданам квартир, по остальным будет принято решение о компенсационных мерах. 

Одни из самых проблемных объектов - ЖК "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Академ-Палас" будут достроены силами города, напомнил Тимофеев. Всего за последние годы в Москве достроили 37 проблемных объектов, квартиры получили более 11,7 тысяч семей обманутых дольщиков.

"В Москве у нас официально 4927 пострадавших человека. Это те, кто включен в реестр официально. Еще около восьми тысяч человек тех, кто по разным причинам не включен в реестр. В основном эти люди ждут достройки своих домов", - сказал Константин Тимофеев.

Как уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста, в настоящей в Москве насчитывается порядка 12 тысяч обманутых дольщиков, в реестр входят около пяти тысяч. Остальные либо не проходят по требованиям, либо ожидают строительства своих домов.  

Глава Москомстройинвеста отметил, что покупатели апартаментов не защищены законом о долевом строительстве, и вступившие в силу поправки также не распространяются на таких покупателей.

В настоящее время права дольщиков защищены разными способами – это страхование (это когда застройщики застраховали свою ответственность в страховых компаниях, и в случае банкротства дольщик должен получить компенсацию от страховой компании).

Еще один способ - через Компенсационный фонд, куда застройщик делает отчисления в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Плюс, согласно новым правилам, права дольщиков будут защищены с помощью эскроу-счетов.

 

 

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