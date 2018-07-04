Власти придумали способ сэкономить на ремонте квартир

Застройщиков могут обязать сдавать квартиры с отделкой. Это снимет с покупателя издержки по ремонту, плюс отделка уже войдет в ипотеку, ставка по которой ниже. Эксперты опасаются, что это может привести к обратному эффекту – снижению спроса и росту цен.

Чистовая отделка квартир может стать обязательной нормой для строящегося жилья в России. Соответствующий пункт хотят внести в приказ Минстроя о критериях стандартного жилья.

Предполагается, что требования к такому жилью будут включать в себя чистовую отделку квартиры на этапе строительства.

Речь идет об установке окон, дверей, выравнивании потолков, подготовке стен, электрической разводке и установке приборов учета и сантехники. При этом, выбор отделочных материалов предлагается согласовывать с собственником на основании каталога, который предлагает застройщик.

В Минстрое считают, что это позволит снять с покупателя квартиры дополнительные издержки, связанные с ремонтом, и сократит время заселения в квартиру. Кроме этого, отделка может быть включена в ипотечный кредит.

Отделка квартиры станет критерием стандартного жилья в России, сообщил "Известиям" замглавы замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его мнению, в Москве такой стандарт можно внедрить достаточно быстро, тогда как в регионах безболезненно это сделать может не получиться.

Популярность квартир с отделкой в Москве за последние несколько лет существенно выросла. Так, по данным ЦИАН, за четыре года спрос на такие квартиры в старых границах Москвы вырос в четыре раза - с 6% до 26%, а в Новой Москве в девять - с 5% до 46%. Причем растут не только объемы продаж, но и темпы - такие квартиры продаются быстрее.

Высокий интерес к квартирам с отделкой эксперты связывали со снижением платежеспособности населения. Ремонт от застройщика, как правило, дешевле, плюс его можно включить в ипотеку, ставка которой ниже потребительского кредита (если его брать отдельно на ремонт).

Сами застройщики активно выводят на рынок квартиры с отделкой. Если в 2014 году на них приходилось 17%, то сейчас эта цифра уже превысила 50%, подсчитали в "Метриум". В крупных ЖК застройщики могут выделить отдельные секции или даже корпуса, в которых предлагаются только квартиры с отделкой. Для самого застройщика квартира с отделкой является больше способом привлечь внимание клиента, нежели способ заработать деньги.

Что касается предложения закрепить чистовую отделку на законодательном уровне, то эксперты к нему относятся с осторожностью. С одной стороны, эта опция и так есть у многих девелоперов и спрос на нее высокий.

Во многих странах квартиры в новостройках не передаются покупателям в состоянии "в бетоне", и самые трудозатратные и шумные работы должны быть выполнены – это разводка коммуникаций, электрики, заливка пола, выравнивание стен и потолков, говорит председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"На рынке коммерческого жилья спрос на квартиры с отделкой от застройщика действительно вырос, но все-таки еще очень велика доля покупателей, которые желают выполнить ремонт самостоятельно, особенно если приобретают жилье бизнес-класса", - отмечает Ирина Доброхотова.

Если новый стандарт будет введен, это не потребует какой-то сложной адаптации строительной отрасли, так как у большинства крупных застройщиков такой продукт, уже присутствует в портфеле, говорит руководитель направления стратегии и маркетинга ГК "Инград" Анна Соколова.

"Два года назад доля ЖК с отделкой не превышала 30%, но в абсолютном выражении число ЖК с отделкой в массовом сегменте за 2 года выросло более, чем в 3 раза", - отмечает она.

Уже сегодня в Москве качественная отделка стала обязательной для стандартного жилья, которое строится по городскому заказу, отмечает заместитель генерального директора по связям с общественностью Наталья Харченко ГВСУ "Центр".

"На нескольких реализованных проектах, где мы выступали в качестве девелоперов или соинвесторов, таких квартир было 20% и их раскупили практически сразу", - говорит она. Обходится такой ремонт в среднем в 300-400 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, добавляет она.

С другой стороны, повсеместная чистовая отделка может привести к росту цен на квартиры и снижению спроса, отмечают эксперты.

Просто увеличить долю квартир с отделкой для застройщикам несложно с точки зрения технологии, продолжает Анна Соколова. Однако, это может сказаться на спросе в самом низком ценовом сегменте – квартиры без отделки востребованы только по причине их более низкой цены. И в данном случае цена даже цена в 10-12 тысяч рублей за квадратный метр имеет значение.

Например, в портфеле ГК "Инград" сегодня 62% квартир с отделкой, и эта доля может быть легко увеличена, но для этого должна вырасти и покупательская способность. "Любое повышение цены на отделку (которая отражается на цене метра) сразу влияет на спрос, так как в массовом сегменте даже плюс тысяча рублей за метр чувствительна для покупателя", - говорит Анна Соколова.

В ГК "МИЦ" на квартиры с отделкой приходится половина, и они пользуются точно таким же спросом, как и без нее, говорит генеральный директор компании Даромир Обуханич.

При этом, "комплектация" квартиры отражается и на ее цене. Следовательно, расходы, при условии внедрения критериев стандартного жилья, войдут в себестоимость строительства, а значит, цена за квадратный метр вырастет.

"Если будут применены предлагаемые критерии, то цена квадратного метра минимум может вырасти на 10%", - полагает Даромир Обуханич.

Ирина Доброхотова напротив считает, что если наценка и будет, то она будет мало заметна. "Стандартную отделку предполагается выполнять из расчета порядка 11 тысяч рублей за квадратный метр, это около 1,5% от себестоимости метра в столице. При этом ремонт своими силами будет намного дороже (минимум 16-20 тысяч рублей за метр с работами и материалами)", - говорит она.

Сработает здесь эффект масштаба - застройщики закупают материалы оптом. Плюс могут экономить на доставке и рабочей силе, нанимая бригады сразу на большой объем работ и на длительный период, поясняет эксперт.

При этом, по мнению экспертов, несмотря на возросший спрос на квартиры с отделкой, у покупателя должен оставаться выбор, в том числе, и в пользу квартиры без отделки.

"Рынок должен работать на потребителя и предлагать разные варианты: как квартиры с отделкой, квартиры с меблировкой или без отделки и меблировки", - заключает генеральный директор ГК "МИЦ".