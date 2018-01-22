Власти: прописка не скажется на стоимости апартаментов

Разрешение регистрации в апартаментах не скажется на их стоимости – такое мнение в интервью агентству "Москва" высказала председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, апартаменты приравнять к жилью юридически и физически невозможно. По документам это нежилой объект, обладающий повышенным налогообложением и пониженными потребительскими качествами по уровню инсоляции, шумовому и другим санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Граждане понимают и цену апартамента и то, что, купив апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках 214-ФЗ", - сказал Тимофеев.

Он уточнил, что покупатели апартаментов в случае банкротства застройщика не смогут предъявлять требования на передачу помещений. Поэтому Москомстройинвест предлагает запретить продажу апартаментов до момента их ввода в эксплуатацию.