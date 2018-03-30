Власти рассказали, кого переселят в ЖК на месте Ховринской больницы

На месте самого известного и страшного столичного долгостроя появится новый жилой корпус из несокльких корпусов.

На месте известного столичного долгостроя – Ховринской болльницы – планируется строительство жилого комплекса площадью 345 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких корпусов высотой от 17 до 33 этажей. Жилье может частично использоваться для программы реновации. Поскольку сносимых пятиэтажек здесь нет, сюда могут переехать те, кто предпочтет этот район.

Демонтаж недостроенного здания больницы начнется уже в этом году – снесут два строения и 67 гаражей вдоль Клинского проезда. Владельцам гаражей выплатят компенсации.