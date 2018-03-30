ГлавнаяЖильеВласти рассказали, кого переселят в ЖК на месте Ховринской больницы

Власти рассказали, кого переселят в ЖК на месте Ховринской больницы

30 марта 2018 г. 410
Фото: © shutterstock.com

На месте самого известного и страшного столичного долгостроя появится новый жилой корпус из несокльких корпусов.

На месте известного столичного долгостроя – Ховринской болльницы – планируется строительство жилого комплекса площадью 345 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких корпусов высотой от 17 до 33 этажей. Жилье может частично использоваться для программы реновации. Поскольку сносимых пятиэтажек здесь нет, сюда могут переехать те, кто предпочтет этот район.

Демонтаж недостроенного здания больницы начнется уже в этом году – снесут два строения и 67 гаражей вдоль Клинского проезда. Владельцам гаражей выплатят компенсации.  

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Бочкарев Андрей Юрьевич
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
30 марта 2018 г. 181
Прокуроры будут проверять пожарную безопасность ТЦ еще месяц 181
30 марта 2018 г. 192
Доля госигроков на рынке недвижимости в ближайшее время возрастет 192
30 марта 2018 г. 295
Новую Москву благоустроят в течение ближайших двух-трех лет 295
30 марта 2018 г. 346
Ключи обманутым дольщикам в Подмосковье будут выдавать каждый месяц 346
30 марта 2018 г. 389
"Эталон": Цены на новостройки в ближайшие два года вырастут на 20% 389
30 марта 2018 г. 410
Власти рассказали, кого переселят в ЖК на месте Ховринской больницы 410
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.