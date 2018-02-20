Власти: застройщики апартаментов должны платить взносы в фонд дольщиков

20% площадей, возводящихся в Москве по ДДУ, приходятся на нежилые помещения, в том числе, апартаменты.

Застройщики, реализующие апартаменты по договорам долевого участия, должны платить взносы в компенсационный фонд, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных механизмам финансирования жилищного строительства.

В Москве сейчас строится порядка 14 миллионов квадратных метров площадей, которые реализуются по ДДУ, из них 20% приходится на нежилые помещения, в том числе, апартаменты. Однако застройщики апартаментов отчисления сейчас не делают, отметил Тимофеев.

Он указал, что в этой ситуации риски несут и дольщики, и государство, а застройщики за эти риски не платят.

"Если бы застройщики апартаментов перечисляли 1,2% от каждого ДДУ в фонд, тогда были бы понятны и механизм контроля над застройщиками, и механизм ответственности", - приводит слова Тимофеева "Интерфакс".

Председатель Москомстройинвеста также заявил, что денег, который застройщики направили еще направят в страховые компании, хватило бы на достройку проблемных объектов в столице.

До начала работы компенсационного фонда (октябрь 2017 года) застройщики перечислили в страховые компании порядка 12 миллиардов рублей, отметил Тимофеев. Кроме того, застройщики продолжают перечислять средства по объектам, где регистрация ДДУ началась до работы фонда , - это еще около 10 миллиардов.

"Таким образом, сумма, которую застройщики направят в страховые компании, будет равна 22 миллиардам рублей. По нашему опыту, этой суммы хватило бы на достройку всех проблемных объектов Москвы", — подчеркнул Тимофеев.

Он также отметил, что процент отчислений по каждому ДДУ в компенсационный фонд, а это 1,2% от стоимости договора, разумная ставка, которую не нужно увеличивать.