Власти заявили, что апартаменты никогда не станут жильем

Апартаменты будут всегда квалифицироваться как нежилые объекты, даже если в них разрешат регистрацию, передает РИА Новости со ссылкой на Москомстройинвест.

Глава ведомства Константин Тимофеев заявил, что приравнять апартаменты к жилью невозможно – их потребительские качества снижены по ряду пунктов: инсоляция, шумовой уровень, санитарно-эпидемиологические нормы.

"Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, мы считаем, на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках федерального закона о долевом строительстве (214-ФЗ), так как, повторюсь, апартаменты – нежилье", — приводятся в сообщении его слова.

Защита прав граждан, которые покупают апартаменты, возможна только в рамках ФЗ-214, поэтому нужно внести изменения в законодательство, чтобы застройщики, занимающиеся апартаментами, также перечисляли страховые платежи в Фонд защиты дольщиков.

В марте Минстрой опубликовал законопроект, который предусматривает возможность регистрации в апартаментах по месту пребывания.