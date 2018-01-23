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Вместо офисов в центре Москвы двелопер построит виллы

23 января 2018 г. 498
Фото: © Global Look Press

На Долгоруковской улице в центре Москвы вместо офисов появятся элитные виллы. Участок площадью 0,48 га приобрел девелопер Stone Hedge, пишут "Ведомости".

В настоящее время на участке располагается бизнес-центр "Артагон" площадью 3 тысячи квадратов, офис принадлежит одноименному ООО и АО "Стройиздат" – это одно из старейших советских и российских издательств.

Сумма сделки не раскрывается.

Компания на купленном участке планирует построить элитный жилой комплекс, состоящий из 17 вилл. Инвестиции в проект могут составить 2 миллиарда рублей. 

Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных предприятий.

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