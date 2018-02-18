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Вне времени: 4 идеи, как использовать текстиль для украшения интерьера

18 февраля 2018 г. Георгий Трушин 609

Многие мечтают "освежить" интерьер, хочется изменить интерьер, при этом не прибегая к ремонту. А ведь сделать это можно с помощью одних лишь прямых штор.

У текстиля тоже есть свои тенденции. Они зависят не только от времени года, от текстильных производителей, но и прежде всего от желания самого хозяина.

В сегодняшнем ритме жизни, время бежит неумолимо быстро. Сейчас многим хочется чего-то "новенького", или есть мечта "освежить" интерьер, при этом не прибегая к ремонту. А сделать это можно с помощью одних лишь прямых штор. О текстильных тенденциях в интерьере "Вести.Недвижимость" рассказала руководитель студии текстильного дизайна "Времена года" Елена Бахматова.

Первая тенденция — возврат к геометрическим рисункам на ткани, мелкой рогожке или мелкому рисунку. Очень часто люди хотят, чтобы ткань была мягкой на ощупь, легко драпировалась, имела мягкую складку. Особое значение придается тонам и полутонам, сложным оттенкам, а не цветовой палитре "понятных" цветов. Важно, чтобы ткань подбиралась непосредственно в помещении, где будет висеть или лежать, так как материал меняет цвет, в зависимости от освещения, цвета стен, мебели и так далее.

Вторая тенденция — минимум текстиля в детской. Дети растут быстро, и по возрасту все чаще меняется интерьер.  Поэтому, многие люди не хотят делать в детской комнате обилие текстильных элементов, да и в комнате и без того достаточно всевозможных ярких предметов, в виде игрушек, картинок и других детских вещей. Но, если все же хочется сделать такие акценты и по дизайн-проекту это требуется, то лучше отдать предпочтение светлой гамме, яркие краски лучше использовать как акцент.

Третья тенденция — изменение интерьера с помощью штор. Наверно это самый быстрый и бюджетный вариант. Да и психологи, уже давно сошлись во мнении, что во время осеннего и весеннего периода, мы более подвержены смене настроения. Поэтому моментально изменить интерьер возможно с помощью текстиля.

Если хочется изменить карниз, то можно покрасить штангу в любой цвет, сочетаемый со шторами и стеной. Если хочется контраста, то можно выкрасить штангу в черный цвет или любой другой, контрастирующий со стенами или выкрасить кольца в цвета карниза по выбранному принципу: контраст или в тон. Если это дерево- краска по дереву, если штанга металлическая- следует использовать краски по металлу. Безусловно, "легкое" обновление в интерьере можно сделать еще и с помощью, подушек, пледа, накидки и скатерти.

Когда зимой нам хочется уюта и тепла, то подойдут бархаты, шениллы и другие тяжелые ткани, способные защитить от сквозняков и создать ощущение тепла. Это соответственно, более плотные ткани и многие шторы шьются на подкладке.
Иметь комплект сезонных штор очень практично и удобно для любой хозяйки. Помимо того, что они дают возможность изменить интерьер во время сезонности, они еще и будут дольше служить.


Четвертая тенденция — все больше внимания обращается на столовый текстиль. Столовый сервиз и текстиль должен гармонировать с общей картинкой. Если интерьер оформлен в современной стилистике, то при сервировке стола должны использоваться предметы современного стиля: скатерти и салфетки однотонные или с орнаментом, без лишних элементов декора, такой же должна быть и посуда. Основной акцент на цвет и рисунок  — она должна быть идеальна относительно общей гаммы цветов в интерьере, тогда можно будет сказать, что сервировка стола – стильная, как любят говорить в наше время.

В классической стилистике уместны и скатерти с бахромой, и салфетки с рисунком, и столовые сервизы с обилием позолоты, цветочными , пасторальными темами или рисунками с фрагментами охоты. Не стоит забывать, что столовый текстиль должен гармонировать с чехлами на стульях, но если сервировка стола решена на контрасте с чехлами или стульями, то это решение должно быть грамотным, чтобы не создавалось ощущение дурновкусицы.

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