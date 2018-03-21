Во всем виноват кадастр: налог на имущество физлиц могут заморозить

Массовые ошибки при расчете кадастровой стоимости жилья привели к тому, что чиновники допускают временную приостановку сбора налога на имущество физических лиц. Президент Владимир Путин велел правительству найти решение вопроса до 15 июля.

Налог на имущество физлиц в России может быть временно заморожен. Об этом заявил помощник президент по экономическим вопросам Андрей Белоусов. По его словам, такая мера может быть принята пока не будут решены проблемы с определением кадастровой стоимости жилья, на основе которого начисляется сбор.

Кадастровая стоимость - это цена объекта недвижимости, которая устанавливается с помощью государственной кадастровой оценки. Она учитывает расходы на возведение, коэффициенты (износ и др.), сегмент недвижимости, месторасположение, площадь и год постройки. С января 2015 года кадастровая стоимость используется для начисления налога на имущество.

До этого налог рассчитывался на основе инвентаризационной стоимости объекта, которая традиционно является значительно ниже рыночной, и размеры налоговых выплат также были весьма небольшими. Чтобы избежать резкого увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщиков, власти установили переходный период, в течение которого действуют поправочные коэффициенты. В первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога россияне платят только 20% от суммы налога, затем, соответственно, 40%, 60%, и на пятый год – 100%.

Сложность оказалась в том, что рассчитанная кадастровая стоимость часто оказывается выше рыночной. Есть случаи, когда кадастровая стоимость квартиры оценивалась в три раза дороже.

В результате, многие владельцы недвижимости уже подали жалобы в суды с требованием переоценки их собственности и перерасчета налога. По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, в 2017 году число обращений, которые касаются оспаривания завышенной кадастровой оценки выросло на 22%, а количество судебных споров - на 17%.

"Если ее не удастся решить [эту проблему – прим. ред.], мы должны пойти — это мое предположение — на замораживание понижающих коэффициентов исчисления налогов, которые сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены", - сказал Андрей Белоусов.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в качестве компромиссной меры предложил продлить растянуть на более долгий срок действие понижающих коэффициентов для расчета налога. Однако он признал, что такая мера не решает самой проблемы и необходимо менять методику кадастровой оценки, за которую отвечает Минэкономразвития.

Основным инструментом определения кадастровой стоимости является применение методов массовой оценки, которое предполагает определение кадастровой стоимости путем группирования объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики. Такой подход может порождать погрешности, которые не учитывают индивидуальные особенности объекта, поясняет юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Алина Басырова. Кроме того, не редкостью являются и случаи, когда кадастровая стоимость идентичных объектов, расположенных рядом друг с другом, отличается в несколько раз.

Сейчас есть два способа оспаривания кадастровой стоимости: первый – это подача заявления в комиссию при местном отделении Росреестра, второй – прямое обращение в суд. Как показывает практика, истцы очень часто доказывают свою правоту в суде, указывает эксперт.

"Это безусловно радует, так как налоги на недвижимость, на ее продажу, арендная плата в определенных случаях, а также некоторые пошлины и платежи рассчитываются в соответствии с кадастровой стоимостью. И когда кадастровая стоимость в разы больше рыночной или хотя бы в 1,5 - 2 раза ее превышает, имеются существенные основания для ее оспаривания", - говорит она.

Завышение кадастровой стоимости имущества связано не только с техническими ошибками в расчетах, но и со спецификой самой налоговой системы, допускает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

"Региональные и муниципальные бюджеты часто не получая достаточных источников наполнения. Поэтому мотивация через повышенную кадастровую стоимость получить дополнительные доходы от налога на имущество велика", - отмечает он.

Проблема с завышением кадастровой стоимости оказалась настолько громкой, что даже дошла до президента. Во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости уточнить механизм расчета налога на имущество, а сам сбор, по его словам, должен быть справедливым и посильным для граждан.

"Нужно уточнить механизм расчета налога, а также определение кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года", - подчеркнул глава государства.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил правительству законодательно ограничить кадастровую стоимость недвижимости. Кабмину необходимо будет подготовить изменения в законодательство - чтобы при налогообложении кадастровая стоимость недвижимости не превышала рыночную. Кроме этого, президент поручил уточнить расчеты налога на имущество физических лиц. Все это кабинету министров необходимо будет сделать до 15 июля.

Вариант решения данной проблемы недавно озвучил вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его мнению, привести кадастровую стоимость жилья к рыночной может искусственный интеллект. "Нам нужно очень быстро научиться, возможно, при помощи, в том числе искусственного интеллекта делать так, чтобы никогда налогоплательщик не обязан был уплатить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка", - сказал вице-премьер.

Глава Росреестра - замминистра экономического развития РФ Виктория Абрамченко предложила ввести принцип ценового зонирования для решения проблемы завышения кадастровой стоимости недвижимости по сравнению с рыночной.

Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что проблемы при расчете налога на имущество физических лиц, которые возникли при переходе на кадастровую оценку стоимости жилья, будут решены уже в этом году.