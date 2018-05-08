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Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

8 мая 2018 г. 325
Фото: © Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова подает в суд за коммунальные службы. За затопленную квартиру на Тверской улице в Москве она хочет взыскать 3 миллиона рублей.

Около месяца назад во время ливня вода с крыши дома просочилась в квартиру звезды, расположенную на последнем этаже, и нанесла ущерб интерьеру и дорогой мебели.

"Они сами виноваты — давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь", - пояснил "СтарХиту" адвокат балерина Владимир Комсолев. Он добавил, что теперь квартира требует ремонта.

Сейчас юрист готовит необходимые для суда документы, а сама Волочкова только вернулась из Турции, где отдыхала с возлюбленным.

Анастасия вместе с дочерью Ариадной живет в подмосковной особняке, кроме того, ей принадлежат две квартиры в центре столицы.

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