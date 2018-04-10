Вопрос льготной ипотеки для участников реновации могут рассмотреть позже

Столичные власти могут вернуться к вопросу льготной ипотеки для участников программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник подчеркнул, что от льготной ипотеки никто не отказывался, однако пока ставка снижается, власти будут анализировать, как происходит переселение, как реализуется механизм доплаты и сколько человек обратятся с этим вопросом. "Когда мы будем видеть четко механизм, мы еще раз вернемся к рассмотрению льготной ипотеки", — уточнил он.

Хуснуллин рассказал, что власти Москвы обсуждали возможность введения льготной ипотеки с АИЖК (ныне Дом.рф) и Сбербанком. Работа не прекращалась, подчеркнул он. "Важно понимать, какая ставка ипотеки будет на следующий год", - добавил чиновник.

Заммэра также сообщил, что при желании участники программы могут переехать в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию.

"Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью. В связи с этим мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр", - цитирует чиновника "Интерфакс". Такой переезд возможен только при желании самих переселенцев, сказал Хуснуллин.

"В то же время, многие жители смогут переехать раньше плановых сроков в те квартиры, которые уже есть в распоряжении у города", — добавил заммэра.

Ранее власти Москвы сообщали о планах разработки льготного механизма ипотеки для участников реновации, но позже от этой идеи отказались – на фоне снижения ставок по ипотеке.

При этом переселенцы могут докупить дополнительные площади, если пожелают, - им гарантирована 10-процентная скидка от рыночной цены, но совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров.