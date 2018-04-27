Воспользоваться ипотекой при реновации захотят 15% переселенцев

Банки только начинают формировать ипотечные продукты для переселенцев, и когда система полностью заработает, участники программы смогут докупить жилплощадь, используя ипотеку. Валуй отметил, что в настоящее время в Москве довольно низкая обеспеченность жильем -19,2 квадратного метра на человека.

"Это ниже, чем в крупных мегаполисах мира и даже чем в крупных российских городах-миллионниках", - подчеркнул он.

Замглавы департамента также напомнил, что программа реновации активно реализуется – сейчас идет заселение пяти домов. В первую новостройку переехали более половины жильцов, добавил он.

До конца года под заселение в рамках реновации будет передано около 30 домов.