Война нервов: квартирные рейдеры изводят жертв угрозами и спорами

В Москве ветеран Великой Отечественной войны на 95-м году вновь вынуждена защищаться от захватчиков. Аферисты завладели долей в ее квартире и, похоже, покушаются на жилплощадь целиком. К женщине применили классическую схему выживания с подселением профессиональных соседей. Для начала взломали замки, устроили погром, разбили портрет мужа — фронтовика-героя.

Москвичка Ольга Новаковская с апреля не могла попасть к себе домой. Квартира досталась по наследству ей и ее брату, который продал свою долю гражданам бандитского вида. Они, по словам Ольги, взломали дверь, выгнали ее и потребовали 3,5 миллиона рублей отступных. А после отказа превратили квартиру в общежитие.

"Квартиру занял новый человек, согласно документам, собственник одной десятой доли Тайсин Эдуард Альбертович, - рассказывает Ольга. - Там еще должна быть Новикова Лариса Михайловна, у которой три восьмых. Еще некий Молондегут Александр Русланович".

Прокуратура проверяет информацию о том, что эти люди могут иметь отношение к пермской преступной группировке, которая промышляет скупкой проблемной недвижимости и вымогательством. По крайней мере, в прошлый визит полиции в квартире забаррикадировался номинальный владелец одной десятой доли, житель Перми Эдуард Тайсин.

В этот раз за "болгарки" взялись хозяева, изгнанные непрошенными соседями из квартиры. Когда полиция переступила порог квартиры, внутри оказалось пусто. "Пропала вся моя мебель, пропал диван, кресло, комод, пропал мой ковер, палас. Пропали светильники. Мы поставим, конечно, свой замок. Дальше я буду здесь жить, я ж должна охранять свою недвижимость", - говорит Ольга Новаковская.

Увы, этим планам не суждено было сбыться. Квартирные рейдеры обычно оформляют махинации с долями собственности юридически безупречно, через своих нотариусов.

Малогабаритную трешку 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Нина Волкова получила ещё в 74-м году от Северной водопроводной станции. Спустя 44 года профессиональные соседи пытаются отобрать единственное жилье у ветерана, воспользовавшись хорошо известной долевой схемой.

Все началось с того, что внучка Нины Волковой без ведома семьи то ли продала свою долю жилплощади, то ли отдала черным риелторам.

"Ночью приехали три амбала, выбили просто дверь. Все личинки вышиблены, двери разгромлены, и все это при сотрудниках полиции", - говорит внук Нины Волковой Георгий Максимов.

"На глазах моей матери разбивались портреты умершего мужа, умершего сына, мы услышали такие фразы: "Старуху вынесем вперед ногами, она здесь не прописана, она не зарегистрирована", - добавляет дочь Нины Волковой Елена Максимова.

Руководила действиями погромщиков, по словам очевидцев, Татьяна Валикова, оказавшаяся новой сособственницей 94-летней Волковой. "Когда гражданка Валикова попала в нашу квартиру, она сразу заявила: "Давайте три миллиона, а то будет хуже", - рассказала Елена Максимова.

Когда силой захватить квартиру не вышло, Валикова прописала в квартиру ветерана несовершеннолетних детей и теперь требует принудительного вселения через суд.

"Цель всех этих действий — выселить бабушку из квартиры. Как правило, в таких ситуациях бабушек доводят до больницы или до психиатрической клиники, после чего бабушки остаются на улице или умирают. Таким образом рейдеры захватывают квартиру по цене значительно меньше той, которую она стоит в действительности", - пояснила адвокат Оксана Филачева.

Нина Волкова, прошедшая войну, всю жизнь трудившаяся на благо Родины, опять вынуждена защищаться от циничных захватчиков, для которых ее жизнь не стоит и квадратного метра.

"Мы стали искать, каким образом, почему мы не были надлежащим образом уведомлены, что произошло отчуждение доли в нашей квартире. Выяснилось, что 31 мая якобы на наше имя поступала какая-то телеграмма от нотариуса Федорченко", - рассказывает дочь ветерана.

Имя нотариуса Федорченко хорошо известно сотням жертв квартирного рейдерства. Следственный комитет сейчас проводит проверку по фактам сомнительных сделок, прошедших через его контору, о которых "Вести" рассказывают уже не первый год.

- Почему к вам так много претензий и почему так много людей, когда отсюда выходят, лишаются жилья?

- Никто от меня не лишается!

Но, похоже, господин нотариус лжет на голубом глазу. Например, Ольга Новаковская говорит, что ее квартиру пермские гастролеры заполучили через того же Федорченко. Все по той же схеме.

"Федорченко играл, по моим сведениям, конечную роль, он оформлял договор купли-продажи на одну вторую доли на нескольких собственников. 10 января мне какой-то человек позвонил и сказал, что он купил у моего брата всё", - говорит Ольга.

Они не стесняются даже полиции. Вот один из громил, оттолкнув участкового, пытается выгнать Ольгу из её же квартиры.

Спорную квартиру, как правило, вскрывают по очереди то захватчики, то хозяева. Война нервов на руку вымогателям — рано или поздно жертва сдается и платит столько, сколько скажут.