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Все идет по плану: застройщики поднимают цены на квартиры

3 июля 2018 г. 641
Фото: © shutterstock.com

С 1 июля ряд столичных застройщиков подняли цены на квартиры в своих проектах, однако повышение цен – плановое и не связано с поправками в закон о долевом строительстве, пишет РБК.

Те, кто цены не поднял, планируют сделать это в ближайшее время. Причина – в высокой готовности объектов, которые традиционно дороже, и в активации рынка, уверяют опрошенные изданием девелоперы.

В последнее время продажи приобрели "ажиотажный характер", рассказывают представители компаний, и повышение цен немного сдержит спрос и предотвратить дефицит. При этом ажиотаж создают покупатели – испугавшись поправок в закон, ужесточающих "правила игры" для застройщиков, люди поспешили купить жилье до 1 июля, из-за чего текущий объем предложения активно вымывается.

Девелоперы подчеркивают: рост цен вызван не дополнительными издержками, которые могут принести поправки, а человеческим поведением.  

В ближайшее время квартиры будут продавать по старым правилам – разрешения на строительство домов получены до 1 июля 2018 года, а значит, законодательные изменения их не коснутся. Повышение цен, связанное с поправками в ФЗ-2014, начнется не раньше конца года, утверждают эксперты. С полным же переходом на проектное финансирование, то есть, с 1 июля 2019 года, цены вырастут в среднем на 15%.

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