Всю элитную загородную недвижимость могут раскупить за 2-3 года

В прошлом году на элитном загородном рынке Подмосковья открылись продажи только в одном новом поселке, предложение пополнялось новыми лотами в уже существующих проектах. Объем предложения первичного загородного рынка сократился на 14%, говорится в сообщении компании Point Estate.

С 2015 года на элитном загородном рынке заключалось в среднем по 350 сделок в год, при этом в 2015-м и 2016-м рынок пополнился 409 и 326 новыми объектами соответственно, а в 2017-м вышло только 205 объектов. Если тенденция продолжится – а это в текущей ситуации наиболее вероятный сценарий, то текущий объем первичной элитной загородки будет реализован в ближайшие 2-3 года, говорит генеральный директор компании Тимур Сайфутдинов. Если это произойдет, рынок лишится стимула.

"Выход, на мой взгляд, может быть один – создание в Подмосковье новых точек притяжения, комплексное развитие территорий", - отметил эксперт. Такой точкой притяжения, по его словам, может стать Новая Москва с активно развивающейся инфраструктурой.

Коттеджи в 2017 году в среднем продавались за 139,7 миллиона рублей – за год цена снизилась на 7%. Средняя цена предложения для дуплексов в 2017 году составила 69,4 миллиона рублей – цены выросли на 4%. Таунхаусы оценивали в 58,6 миллиона рублей – минус 13% за год. На 66% подорожали участки без подряда – в среднем их продавали за 167,6 миллиона рублей.

Средняя цена сотки земли в элитных проектах составила по итогам года 3,4 миллиона рублей, увеличившись за год на 25%.