Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рублей

В марте и первой половина апреля вторичный рынок жилья Москвы потерял порядка 15% потенциальных покупателей – люди отложили сделку на неопределенный срок, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость". При этом первые месяцы 2018 года были довольно успешны: показатели заключенных договоров о предоплате росли и в январе, и в феврале.

По мнению аналитиков, причиной оттока с вторички стала нестабильная ситуация в политике и экономке. Из-за этого на рынке сложилось две модели поведения покупателей.

Люди, планирующие покупать жилье – как новостройки, так и вторичное – в бюджете до 10 миллионов рублей в основном хранят накопления в рублях, и нестабильный курс побудил их действовать быстрее и конвертировать отложенные деньги в квадратные метры. При этом квартира чаще всего покупалось не для проживания, а для сдачи в аренду.

Вторая группа – те, кто держит накопления в валюте. Эти люди покупают, как правило, жилье в бюджете от 15 миллионов рублей. И именно они ушли с рынка, решив выждать. По словам директора департамента вторичного рынка компании Сергея Шломы, такие покупатели надеются на дальнейший рост иностранных валют – к примеру, до 100 рублей за доллар.

"В этот момент они и собираются выйти на сделку – с большой выгодой для себя из-за курсовой разницы. Однако подчеркну, что это совершенно неправдоподобный сценарий. В результате вторичный рынок жилья Москвы в марте-первой половине апреля потерял, согласно нашей статистике внесенных авансов, 15% будущих сделок", - пояснил эксперт.

Что касается объема предложения на рынке, по данным "ИНКОМ-Недвижимости" он значительно не изменился: в настоящее время в экспозиции находится 32,1 тысячи квартир.