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Ввод жилья увеличился на 7,5%

23 мая 2018 г. 380
Фото: © shutterstock

В апреле нынешнего года в стране ввели 4,5 млн кв. метров жилья, в апреле прошлого года – 4,2 млн кв. метров.

Интересной информацией поделился Росстат. По данным этого ведомства, в апреле 2018 года ввод жилья в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 7,5%.

Цифры это подтверждают. Например, в апреле нынешнего года в стране ввели 4,5 млн кв. метров жилья, в апреле прошлого года – 4,2 млн кв. метров.

Также по данным Росстата, в апреле 2018 года было построено 59900 новых квартир, в январе-апреле 2018 года — 269100 новых квартир.

Всего же с января по апрель нынешнего года в России построили 20,2 млн кв. метров жилой недвижимости, что на 16,7% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года.

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