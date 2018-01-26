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Ввод жилья в Новой Москве сократился на 40%

26 января 2018 г. 374
Фото: © shutterstock.com

Ввод жилья в Новой Москве в 2017 году сократился на 39% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с рекордным 2015-м сокращение составило 44%, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

В минувшем году на присоединенных территориях было в эксплуатацию ввели 1,4 миллиона квадратных метров жилья. По словам главы департамента Владимира Жидкина, в 2016 году в Новой Москве сдали в эксплуатацию 2,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, а в 2015-м – почти 2,5 миллиона квадратных метров.

По прогнозам, в этом году в Новой Москве могут ввести в эксплуатацию порядка 1,5 миллиона квадратов жилья.

Жидкин также сообщил, что Новая Москва стала привлекательной для молодых семей. По его словам, это, прежде всего, обсуловлено невысокой ценой жилья – средняя стоимость квадратного метра в ТиНАО составляет порядка 100 тысяч рублей. Кроме того, на присоединенных территориях активно развивается социальная, дорожная и транспортная инфраструктура: так, в 2018 году планирует организовать почти 20 новых маршрутов общественного транспорта.

Инвесторы строят не только жилые дома, но и создают зоны отдыха вокруг новых кварталов, возводят социальные объекты, благоустраивают территорию.

Доля двух- и трехкомнатных квартирв новостройках ТиНАО превысила спрос на однокомнатные квартиры и студии – это говорит о том, что люди покупают жилье не в целях инвестиций, а чтобы в нем жить.

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