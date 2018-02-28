Выдача ипотеки выросла вдвое

Общий ипотечный портфель банков в РФ на 1 февраля составил 5,18 триллиона рублей, а годовой темп прироста равняется 17,5%.
В России наблюдается сейчас самый настоящий ипотечный бум. Яркий пример — в январе 2018 года отечественные банки выдали 78 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую 148,25 миллиарда рублей. Как сообщает РИА "Новости", это более чем в два раза превышает показатель января прошлого года.
Если говорить более конкретно о цифрах, то средневзвешенная ставка по выданным за месяц рублевым ипотечным кредитам составила 9,85%. Что же касается среднего срок кредита, то он составляет 191,1 месяцев. Эта информация официально подтверждена на сайте Центрального Банка.
По данным регулятора отечественного рынка, общий ипотечный портфель банков в РФ на 1 февраля составил 5,18 триллиона рублей, а годовой темп прироста равняется 17,5%.
По сравнению с декабрем 2017 года показатель вырос на 0,8%. Что же касается просроченной задолженности по ипотеке, то на 1 февраля нынешнего года она составила 56 миллиардов рублей (1,1% всех кредитов). Интересно, что за год этот показатель вырос на 14,5%.
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