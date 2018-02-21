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Выдача сертификатов молодым семьям: на первом месте Якутия

21 февраля 2018 г. 672
Фото: © Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

В этом регионе молодым семьям выдали более тысячи свидетельств на приобретение жилья.

В России идет масштабная программа по выдаче сертификатов на жилье молодым семьям. И вот, по итогам 2017 года, Якутия выдала молодым семьям более тысячи свидетельств на приобретение жилья. Более того, именно этот регион занял первое место по количеству выданных сертификатов среди 75 российских регионов.

"Сертификаты на жилье получили 1005 молодых семей из республики Саха (Якутия), которая стала лидером по выдаче таких сертификатов в 2017 году. Всего в России было выдано 14273  таких свидетельств", — сообщается на сайте Минстроя.

Интересно, что в первую десятку регионов, которые предоставили молодым семьям наибольшее количество свидетельств на приобретение или строительство жилья в 2017 году вошли Карачаево-Черкесская республика, Курганская область, Оренбургская область, республика Башкортостан, республика Мордовия, Самарская область, Тульская область, Тюменская область и Чувашская республика.

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