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Высокий спрос не повлиял на стоимость подмосковных новостроек

2 февраля 2018 г. 1119
Фото: © shutterstock.com

Из-за низкой девелоперской активности новостроек в продаже становится все меньше.

Несмотря на высокий спрос цены на новостройки в Подмосковье практически не растут, говорится в сообщении компании "Миэль". В четвертом квартале 2017 года 1 квадратный метр первичного жилья в Московской области стоит 85 тысяч рублей – это всего на 0,6% больше, чем в предыдущем квартале.

При этом сокращается объем предложения – за последние 2,5 года новостроек в продаже стало на 30% меньше. Аналитики это объясняют по-прежнему высоким спросом и недостаточной активностью застройщиков.

В четвертом квартале на первичном рынке Подмосковья в продаже находилось порядка 48,9 тысячи квартир. 

17,1% предложения пришлось на долю эконом-класса, 74,3% - на комфорт-класс. Бизнес-класс составил 8,6% от всего объема предложения.

Больше половины реализуемых объектов – однокомнатные квартиры и студии.

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