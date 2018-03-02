"Выставил квартиру — через пару дней получил аванс": вторичный рынок жилья ожил

На вторичном рынке жилья наступила полноценная весна: интерес покупателей к таким лотам вырос на 20%, а предложение сократилось на 19,5%. Эксперты считают, что рано говорить о росте цен, но констатируют возвращение отложенного спроса.

Вторичный рынок столичного жилья восстанавливается. По данным "Инком-Недвижимость", в феврале актуальный спрос на "вторичку" вырос на 20%, а объем предложения сократился сразу на 19,5% относительно января прошлого года.

У покупателей больше нет возможности просматривать по 20 вариантов. У клиентов больше нет уверенности, что понравившийся вариант их дождется, указывает директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

"В настоящее время не составляет проблемы реализовать квартиру "без минусов" по цене, среднерыночной для соответствующей категории объектов. Еще в середине прошлого года и это было непростой задачей, на решение которой требовалось потратить в среднем месяц. Сегодня ликвидные объекты находят покупателей примерно в течение двух недель", — говорит эксперт.

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова замечает, что главным драйвером спроса на вторичном рынке жилья остается ипотека. Именно благодаря повышению доступности жилищных кредитов доля ипотечных сделок в данном сегменте приближается к 40% от общего числа покупок.

Есть еще один фактор, который подталкивает покупателя выбрать вторичку, - возможность найти жилье в удачной локации. Несмотря на все многообразие новостроек, многие из них находятся либо не в самых престижных района – вблизи МКАД, за его пределами, - или просто вдали от действующих станций метро. Новые объекты с удобным расположением, часто относятся к сегменту бизнес-класса, позволить квартиру в котором может далеко не каждый покупатель. В результате, вторичный рынок становится единственной доступной альтернативой.

Наконец, третий фактор — это завершение периода ожидания снижения цен. "Именно этот отложенный спрос сейчас и возвращается на вторичной рынок. Тем более что цены на новостройки, сдачи которых надо еще подождать и на вторичку, в которую можно заселиться едва ли не сразу, практически сопоставимы", — говорит Ирина Доброхотова.

В свою очередь, директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова соглашается с тем, что на вторичном рынке сейчас отмечена активность — особенно, если сравнивать ее со стагнацией прошлых лет. Сегодня продавцы снизили цены до адекватного уровня, и в тандеме с привлекательными ипотечными ставками между покупателями и продавцами сложились взаимовыгодные отношения.

В случае, если цены опять поднимутся, то есть вероятность снова столкнуться с "затишьем". Рост спроса также связан со снижением разрыва в стоимости квартир в области и Москве, многие сегодня могут себе позволить продать вторичную недвижимость в ближайших городах спутниках и приобрести что-то новое в пределах МКАДа.

"Самые низкие показатели спроса сегодня у старого фонда 1950 годов цены на него, логично, снижаются с каждым годом все больше и больше. При этом сейчас мы видим большой объем предложения в сносимых пятиэтажках, который вновь вышел на рынок. Сохраняется тенденция, чем престижнее район, тем меньше квартир, но тем быстрее темпы реализации. К примеру, квартиру в районе Ботанического сада, выставленную по рыночной цене, забронировали спустя 2 часа после публикации объявления, через пару дней был внесен аванс и проведена сделка", — резюмирует эксперт.