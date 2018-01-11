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Выставка "Недвижимость от лидеров" переехала в Гостиный двор

11 января 2018 г. 772

Независимые специалисты и консультанты крупнейших застройщиков и агентств недвижимости помогут разобраться в нюансах покупки, продажи квартиры или коттеджа, оформления сделки и налогообложения.

Крупнейшая выставка по продаже недвижимости "Недвижимость от лидеров", которая раньше на протяжении многих лет проходила в Центральном Доме Художника, пройдет с 29 марта по 01 апреля в 2018 году в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, 4). Эта площадка расположена в самом центре Москвы в шаговой доступности от ст.м. Охотный ряд, Китай город, а также с популярными местами для отдыха — парк "Зарядье", Кремль и Красная площадь.

38-ая крупнейшая выставка "Недвижимость от лидеров" расширяет свою экспозицию и теперь расположиться на 13 000 кв. м, что даст возможность застройщикам, агентствам недвижимости и банкам более масштабно представить свои жилые комплексы, загородные поселки, услуги и ипотечные продукты.

На выставке будут представлены все форматы жилой недвижимости, которые для удобства посетителей поделены на разделы: "Новостройки Москвы и Московской области", "Все операции с вторичной недвижимостью", "Комфортное жилье", "Центр ипотечного кредитования", "Загородная и курортная недвижимость", "Зарубежная недвижимость", "Консультационный центр". В дни выставки для посетителей будут действовать уникальные акции и скидки, гости выставки смогут поучаствовать в конкурсах и лотереях.

Уже подтвердили свое участие крупнейшие строительные, девелоперские компании, агентства недвижимости и банки: КП "Управление гражданского строительства", "РГ-Девелопмент", "Домостроительный комбинат №1", ФСК "Лидер", компания Urban Group, ГК INGRAD, ГК "Пионер", компания «А101 Девелопмент", концерн "Крост", компании "ДОНСТРОЙ", "Главстрой Девелопмент", "Галс-Девелопмент", "Группа ЛСР", "Группа ПСН", инвестиционно-девелоперская компания Est-a-Tet, «Эталон Инвест», "ИНКОМ-Недвижимость", TEKTA GROUP, "Габетти Недвижимость", концерн "ЮИТ", агентство недвижимости "НДВ", компании "Мангазея Девелопмент", "БИГ Девелопмент", "КомСтрин", "Лидер-Инвест", банки "Газпромбанк" и другие.

Все дни выставки проходит обширная деловая программа для экспертов рынка и для тех, кто планирует приобрести квартиру в Москве или Подмосковье. Независимые специалисты и консультанты крупнейших застройщиков и агентств недвижимости помогут разобраться в нюансах покупки, продажи квартиры или коттеджа, оформления сделки и налогообложения. Все желающие смогут решить свой квартирный вопрос в индивидуальном порядке.

Посещение выставки бесплатное.

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