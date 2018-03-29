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Взвешенный подход: покупатели жилья опасаются брать рассрочку надолго

29 марта 2018 г. 406
Фото: © shutterstock.com

За последние три года самый востребованный период рассрочки, которую берут покупатели квартир, сократился в три раза, подсчитали аналитики компании "Миэль".

Минимальный период рассрочки – 1 месяц, максимальный – 2 года, но эти периоды не пользуются большим спросом. Самый популярный срок по итогам 2017 года – 2 месяца, при этом в 2015-м он составлял 6 месяцев.

Доля сделок с периодом рассрочки на период от 1 до 6 месяцев выросла с 55% до 63%.

Специалисты связывают динамику с отсутствием роста доходов у населения. "Люди стали подходить к вопросу оформления такой сделки более взвешенно", - отметила генеральный директор компании Наталья Шаталина. На короткие сроки оформляют рассрочку те, кто в ближайшее время может продать квартиру, гараж, машину и так далее.

В целом же доля покупок недвижимости в рассрочку за последние три года снизилась с 15% до 11%. По итогам же января-февраля текущего года доля таких сделок в общей структуре составила 5%.

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