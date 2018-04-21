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Я уеду из Лондона: как быстро продать недвижимость в Великобритании

21 апреля 2018 г. Георгий Трушин 373
Фото: © shutterstock

Не следует забывать, что для Великобритании скидка 10% является рекордом и может просто насторожить. Обычно скидка составляет 2-4%.

Сложная обстановка в мире заставляет многих россиян, которые в свое время покупали недвижимость за рубежом, спешно ее продавать. В первую очередь это касается Великобритании, отношения с которой осложнились до предела.

Итак, как быстро и без больших потерь продать свою английскую недвижимость? Советы дает генеральный директор агентства недвижимости "Биг Риэлти" Светлана Лапшина.

Первый совет — найти "близкого" покупателя. Как показывает практика, минимизировать потери от продажи недвижимости можно, если объект покупался за адекватный бюджет и в хорошем месте. Данный вариант должен быть востребованным среди соседей или родственников и друзей соседей. Так как предложений очень много, то нужно найти покупателя, которым будет интересен именно этот объект и именно в этом конкретном месте, ведь важно найти мотивированного покупателя. Поэтому продать недвижимость выгодно возможно, если поискать покупателя рядом.

Второй совет — сделать расчет на британцев, любящих уют и гармонию. Необходимо подготовить дом и сделайте качественные фотографии. Следует навести порядок в доме, почистив ковры и обивку, и создать уют – повесьте красивые гардины, поставьте горшки с цветами. Сфотографируйте дом, и дайте описание недвижимости. Можно начертить план дома с учетом площадей. Сделайте и установите стенд объявление о продаже дома на улице.

Третий совет — определить разумную цену. Чтобы определить цену на дом, надо назначить встречу с несколькими агентами по недвижимости. При этом не следует сразу же заключать с кем-либо из них договор. Английские правила продажи жилья таковы, что если сразу же согласиться на предлагаемую агентом цену, то это покажется ему подозрительным. Именно поэтому лучше всего сказать, что хотите сначала прицениться. От первичного посещения агентства есть один большой плюс — продавец с легкостью и совершенно бесплатно узнает стоимость своего дома.

Четвертый совет — дать максимальный по британским меркам дисконт. Именно хорошая скидка — эта прекрасная возможность быстро продать дом. При этом важно понимать и помнить, что для Великобритании скидка 10% является рекордом и может просто насторожить. Обычно скидка составляет 2-4%. Это не Россия сегодня, когда скидка может быть и 25%.

Пятый совет — собираем пакет документов заранее. Подготовьте все документы до того, как придет первый покупатель, ведь именно на сбор бумаг уходит больше всего времени. Закажите сертификат энергоэффективности самостоятельно, это обойдется вам в 2 раза дешевле, нежели в агентстве недвижимости. Но если сертификат отсутствует, то продавца могут оштрафовать.

Шестой совет — используем возможности аукционов. Если недвижимость нестандартная, и собственник хочет ее срочно продать вне зависимости от цены, которую он сможет выручить, то такое жилье можно выставить на аукцион.

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