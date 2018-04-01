Я уеду жить в Дублин: что купить в Ирландии по цене московской двушки

Ирландия – это не только пабы, виски и парады в честь дня Святого Патрика, но и привлекательное место для покупки недвижимости.

Реки пива и виски, рыжеволосые красавицы и множество крепких мужчин, одетых в зеленое – пожалуй, в этом предложении собраны все стереотипы об Ирландии. Хотя в большинстве фильмов обыгрывается вспыльчивый характер местных жителей и их чрезмерная любовь к виски, современная Ирландия имеет к этому достаточно слабое отношение. Сейчас это одна из ведущих экономик Европы, которая несмотря на динамичное развитие, научилась сохранять и даже зарабатывать на своей самобытности.

Если недавно вы продали московскую двушку и в дополнение к этому есть некоторые сбережения, то покупка местной недвижимости будет очень перспективным вложением. В конце концов, не зря ведь Ирландия считается родиной леприконов, у каждого из которых есть свой горшочек с золотом.

НАЛОГОВЫЙ РАЙ

Где зарегистрирован центральный европейский офис Google или Facebook- в Лондоне? Или в Берлине? А может быть в Париже?

Трудно поверить, но ведущие мировые технологические компании предпочитают работать в Европе не через эти столицы ведущих государств ЕС, а именно через Ирландию. Европейские подразделения Google, Facebook, а еще Twitter, Airbnb, LinkedIn, PayPal, Intel и множества других компаний зарегистрированы в Дублине или соседних с ним ирландских городах. Секрет прост – в стране действует самая низкая в Европе ставка корпоративного налога на прибыль – всего 12,5%.

Благодаря стабильному притоку иностранного капитала Ирландия несколько лет подряд уверенно входила в пятерку самых быстрорастущих экономик Европейского союза. Например, в 2015 году ее ВВП вырос на 7,2%, в 2016 году – на 5,8%.

Впрочем, в прошлом году страна сильно сбавила темпы роста в первую очередь из-за Brexit. Великобритания – основной торговый партнер страны и ее выход из ЕС может нанести удар по значительной части ирландского экспорта. Однако местные власти уже заявили о приверженности курсу по сохранению своего членства в ЕС и развитию торговых отношений с другими странами блока, а также с Китаем и США.

ПОПИТЬ GUINESS И ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ В GOOGLE

Несмотря на Brexit, экономика страны по-прежнему на подъеме, а вместе с ней повышаются ценники и на местную недвижимость. У ирландского бетонного капитала есть как минимум два конкурентных преимущества, способных привлечь зарубежных инвесторов, рассказывает менеджер проектов департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Жанна Овчинникова.

Во-первых, в стране действует весьма либеральная система налогообложения, которая выгодно отличает Ирландию от большинства других членов еврозоны. Например, ставка налога на покупку недвижимости составляет лишь 2%, против 3-6% в Германии и до 12% в соседней Великобритании.

Во-вторых, рынок недвижимости страны растет очень неплохими темпами. "За последние пять лет недвижимости в Ирландии подорожала на 65%, но цены по-прежнему остаются на 25-30% ниже пиковых докризисных значений, зафиксированных перед кризисом 2008 г. При этом спрос существенно опережает предложение, а значит потенциал роста по-прежнему значителен", - прогнозирует Жанна Овчинникова.

По данным Центрального статистического управления, средняя стоимость квадратного метра на острове увеличилась на 7,13%. В лидерах роста – Дублин, где за год недвижимость подорожала на 7,8%. По прогнозам рейтингового агентства Standard & Poor's, в ближайшее время рынок продолжит расти и в этом году стоимость местных "квадратов" может дополнительно увеличиться на 7-7,5%.

Один из главных катализаторов спроса – это как раз работа в стране офисов американских технологических компаний. Заинтересованные в работе с ними программисты со всего света переезжают в Дублин, напрямую способствуя росту цен. Очень часто такие бизнес-эмигранты покупают жилье в современном реконструированном районе Дублина, местной "силиконовой долине" – районе Докландс, где сконцентрировано большинство стартапов, либо недалеко от специализированных технопарков. Более состоятельные клиенты приобретают индивидуальное жилье – коттеджи или таунхаусы – на побережье Ирландского моря.

Кроме того, Ирландия – крупный туристический центр Европы. Посидеть в местных пабах, чтобы выпить пинту Guinness в прошлом году приехали рекордные 10,65 млн человек. Для сравнения, население страны более чем вдвое меньше и едва превышает 4,5 млн человек. Доход местного бизнеса от посещения туристов в прошлом году составил 5,78 млрд евро.

Львиная доля этой суммы досталась владельцам отелей и гостиниц, а также частным инвесторам в недвижимость, которые сдают гостям Дублина апартаменты. По оценкам Knight Frank, арендная доходность местной недвижимости составляет в среднем 5-6% годовых в зависимости от количества спален и района города.

МЕНЯЕМ СТОЛИЧНУЮ ДВУШКУ НА ИРЛАНДСКУЮ ДЕРЕВНЮ

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Дублине составляет около 5-6 тыс. евро. Это примерно около 350-420 тыс. рублей – то есть, в 2-2,5 раза больше стоимости "квадрата" в Москве. В такой ситуации найти интересный вариант, ограничиваясь только бюджетом московской двушки – около 140 тыс. евро - будет крайне сложно. Но, если есть дополнительные накопления, то сразу появляется возможность для выбора.

Например, за 200 тыс. евро можно приобрести однушку в Дублине площадью 44 кв м. в нескольких кварталах от центра города. С чуть большим бюджетом – 220-240 тыс. евро – уже вполне можно найти двушку и даже трешку.

Зато, если вы не горите желанием жить именно в Дублине, то по цене московской двушки на выбор есть множество вариантов в других районах страны. Так, в живописном городке Корк на юго-западе Ирландии, в окружении готических зданий и живописной природы по цене 135 тыс. евро, по данным Savills, можно купить однокомнатную квартиру площадью 51 кв. м.

С бюджетом в 160 тыс. евро уже можно смотреть на двухкомнатную квартиру площадью в 64 "квадрата" в этом же городе. Как бонус- прекрасная экология, живописный вид и отсутствие городской суеты.

Если же вам наскучила вечная столичная суета, то можно поселиться в малонаселенном графстве Литрим и за 85 тыс. евро купить прекрасный дом с 4 спальнями и небольшим участком земли, по соседству с которыми наверняка обитают местные леприконы.